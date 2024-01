MultiPlanration Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "MultiPlan Corporation":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Multiplan-Aktie beträgt derzeit 68, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,24 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Multiplan in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt wurde über Multiplan unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Multiplan derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,54 USD, während der Aktienkurs bei 1,44 USD liegt, was einer Abweichung von -6,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,47 USD führt zu einer Abweichung von -2,04 Prozent und damit zu einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt ergibt dies also ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand auch die Aktie von Multiplan zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt führte der mangelnde Fokus in den letzten Tagen auf positive oder negative Themen rund um Multiplan zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".