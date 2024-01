MultiPlanration Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "MultiPlan Corporation":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Multiplan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Multiplan vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 1,32 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -5,3 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 1,25 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Multiplan verläuft aktuell bei 1,54 USD. Der Aktienkurs selbst ging mit 1,32 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -14,29 Prozent bedeutet. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -8,33 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb Multiplan für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung erhält.