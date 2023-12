MultiChoice Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Multichoice Group":

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Multichoice-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen waren ebenfalls neutral, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Multichoice-Aktie (3,8 EUR) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (4,38 EUR) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,46 EUR), was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Multichoice-Aktie in der technischen Analyse.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird für die Multichoice-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis des 7-Tage-RSI vergeben, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da hier weder überkauft noch überverkauft.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um die Multichoice-Aktie waren in den letzten zwei Wochen neutral, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Multichoice-Aktie somit in verschiedenen Analysen überwiegend neutrale Bewertungen.