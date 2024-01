MultiChoice Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Multichoice Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Multichoice einen Wert von 19,35, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 26, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab zwei Tage mit positiven und keinen negativen Diskussionen, während die Anleger an insgesamt sieben Tagen neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Multichoice. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für Multichoice liegt bei 4,25 EUR, der letzte Schlusskurs bei 4,28 EUR. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,57 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber bei +19,89 Prozent. Auf dieser Basis erhält Multichoice eine "Gut"-Bewertung.

Zusätzlich zur technischen Analyse ist auch das Sentiment und der Buzz in sozialen Netzwerken ein wichtiger Faktor. Die Diskussionsintensität für Multichoice war in den letzten Monaten erhöht, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was die Gesamtbewertung für Multichoice als "Gut" bestätigt.