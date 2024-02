Mulsanne Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie von Mulsanne wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Unter anderem wird die Diskussionsintensität im Netz betrachtet, die in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mulsanne befasst hat.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) liegt die Einschätzung bei 44,59, was ebenfalls auf "Neutral" hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Mulsanne derzeit +38,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -33,13 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.