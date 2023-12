Mulsanne Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Mulsanne-Aktie hat laut einer technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,95 HKD aufgewiesen, was eine Abweichung von -68,72 Prozent vom aktuellen Kurs (0,61 HKD) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,19 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -48,74 Prozent ergibt. Somit erhält die Mulsanne-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Mulsanne lassen auf neutrale Einschätzungen und Stimmungen schließen, sowohl positiv als auch negativ. Die vergangenen Tage haben hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Aktie von Mulsanne wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von der Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien. Bei Mulsanne wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Mulsanne-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 76,29 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Mulsanne-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.