Mullion Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mullion-Aktie weist einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,24, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Mullion.

Die Diskussionsintensität im Netz über die Mullion-Aktie zeigt die übliche Aktivität, weshalb sie in Bezug auf den Sentiment und Buzz-Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mullion auf 310,14 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 511 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +64,76 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 466,29 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +9,59 Prozent ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.