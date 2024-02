Mullion Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Mullion wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mullion wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der Mullion-RSI weist eine Ausprägung von 56,92 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,98, was für 25 Tage ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Mullion-Aktie ein Durchschnitt von 277,96 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 462 JPY, was einem Unterschied von +66,21 Prozent entspricht und zu einer guten charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einem insgesamt guten Rating führt. Mullion erhält insgesamt eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.