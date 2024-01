Mullion Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Meitu":

Die technische Analyse der Mullion-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1995 JPY ein "Gut"-Signal darstellt, da er mit +61,47 Prozent Entfernung vom GD200 (1235,52 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1692,44 JPY auf, was einem Abstand von +17,88 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Mullion-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien der letzten Tage deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Mullion eingestellt sind. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mullion-Aktie liegt bei 29,08 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 39,89 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Mullion-Aktie als "Gut" auf Grundlage der technischen Analyse und des RSI.