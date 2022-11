Mullen Automotive: Nur ein glorifizierter Autohändler?

Mullen Automotive (WKN: A3C67R) gilt in einschlägigen Finanzforen als das neue GameStop. Der Absturz der Aktie in den vergangenen 12 Monaten von 13 auf 0,5 US$ wird entsprechend als große Einstiegschance angepriesen. Nun hat das Unternehmen wieder fleißig Schulden umgewandelt, um eine starke Finanzposition zu demonstrieren. Ich erkenne jedoch mindestens zwei rote Flaggen, die die Investmentstory des Elektro-Start-ups schnell zu Fall bringen dürften.





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.