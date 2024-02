Mullen Automotive Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten Wochen gab es bei Mullen Automotive keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mullen Automotive liegt bei 18,85, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 61, was als neutral betrachtet wird und somit ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" erhält. Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 9,13 USD eine starke Abweichung von -94,76 Prozent vom GD200 (174,1 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Ebenso liegt der GD50 bei 10,29 USD, was zu einer Abweichung von -11,27 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält der Aktienkurs von Mullen Automotive daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Hinsichtlich der Dividende weist Mullen Automotive derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 3804,82 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Kriterien gemischte Signale, wobei die Stimmung und Diskussion positiv ausfallen, die technische Analyse jedoch auf eine negative Kursentwicklung hindeutet. Die Dividendenrendite bleibt ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.