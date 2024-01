Mullen Automotive Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse von Mullen Automotive zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt weit unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Mullen Automotive weist eine Ausprägung von 29,3 auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 53,29, was eine "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der Sentiment und Buzz-Analyse.