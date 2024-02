Kellogg Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Kellanova wird von unseren Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -9,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der Kellanova-Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 57,02 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 55,63 USD, was einem Unterschied von -2,44 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur Rendite anderer Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat Kellanova im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,52 Prozent erzielt, was 89,32 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche beträgt 49 Prozent, wobei Kellanova aktuell 56,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Kellanova in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität in Bezug auf die Diskussion um die Aktie gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auf dieser Grundlage erhält Kellanova insgesamt eine Bewertung von "Gut".

