Mullen Automotive Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Mullen Automotive-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,29 und zeigt, dass Mullen Automotive weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält Mullen Automotive somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate der Mullen Automotive-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg lassen interessante Rückschlüsse auf das Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Es zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, was zu einer "Neutral"-Wert Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Mullen Automotive in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mullen Automotive derzeit auf 494,61 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,4 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -97,29 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 18 USD, was zu einem Abstand von -25,56 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Gesamtnote lautet somit "Schlecht".

Abschließend schüttet Mullen Automotive eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3830,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3830,24 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".