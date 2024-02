Mullen Automotive Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Mullen Automotive war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend positive Themen prägten die Diskussion an vier Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und stuft das Anleger-Sentiment entsprechend ein.

In der technischen Analyse beträgt der Relative Strength Index (RSI) der Mullen Automotive derzeit 37,3, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Mullen Automotive-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 160,81 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,21 USD liegt (-94,89 Prozent Unterschied). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (9,98 USD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,74 Prozent Abweichung). Daher wird die Mullen Automotive-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Mullen Automotive-Aktie auf Basis der Internetkommunikation.