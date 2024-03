Mullen Automotive Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Mullen Automotive diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Dies basiert auf dem Anleger-Sentiment, das die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer widerspiegelt. Die Diskussion war an sieben Tagen hauptsächlich positiv und an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch vor allem ein Anstieg der negativen Themen zu verzeichnen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Mullen Automotive liegt bei 61,6 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die Dividendenrendite für Mullen Automotive beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Mullen Automotive. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Mullen Automotive diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.