Mullen Automotive Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Mullen Automotive-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Software-Industrie. Der Unterschied beträgt 3804,8 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Mullen Automotive-Aktie ein Durchschnitt von 190,89 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,07 USD, was einem Unterschied von -96,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mullen Automotive liegt bei 44,39 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 75,95 und wird daher als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf den RSI.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mullen Automotive bei 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,34 als unterdurchschnittlich bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.