Mullen Automotive Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment rund um Mullen Automotive war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in sozialen Medien, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Mullen Automotive basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die Dividendenrendite von Mullen Automotive liegt bei 0 Prozent, was 3804,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Software" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mullen Automotive-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 52, was auf Neutralität hinweist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,35 und zeigt somit ebenfalls Neutralität, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festzustellen waren. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz hingegen wurde eine leichte Reduktion festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Stufe erhält Mullen Automotive daher ein "Schlecht"-Rating.