Mullen Automotive Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Mullen Automotive-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der Kurs von 6,97 USD liegt derzeit -37,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Insgesamt wird die Aktie charttechnisch sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Betrachtung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -96,78 Prozent liegt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Mullen Automotive mit 0 Prozent 3804,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Mullen Automotive-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass die Mullen Automotive-Aktie derzeit charttechnisch als "Schlecht" und aus Sicht des Anleger-Sentiments als "Gut" eingestuft wird. Der RSI zeigt zudem ein "Neutral"-Rating.