Mullen Automotive-Aktie: Völlig unbegründet!

Die Aktie von Mullen Automotive konnte am Donnerstag ohne frische Nachrichten einen Handelsgewinn von über 30 Prozent verzeichnen. Es scheint, als hätten sich die Anleger hier zu einem konzertierten Handeln entschlossen – ein einziger Impuls reichte aus für eine breite Teilnahme. Es ist klar, dass der Wert dieser Aktie dem Bereich der Pennystocks zuzuordnen ist. Am Mittwoch notierte die Mullen-Automotive-Aktie noch bei 0,12 US-Dollar. Das gehandelte Volumen lag mit 120.612.350 Stück an der NASDAQ im Durchschnittsbereich früherer Handelstage. Doch am Donnerstag wurde ein Vielfaches dieses Volumens umgesetzt – fast 900 Millionen Aktien wechselten den Besitzer.

Mullen Automotive: Die Börse ähnelt einem Spielkasino

Das gestrige Momentum brach allerdings während des Tages wieder zusammen und es blieb lediglich ein Tagesgewinn von...