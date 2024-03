Mullen Automotive Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Mullen Automotive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 84,35 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -92,23 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 6,55 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,53 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -23,21 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mullen Automotive-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verzeichnet Mullen Automotive eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mullen Automotive in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mullen Automotive bei 0, was unter dem Branchendurchschnitt (100 Prozent) von 22,36 in der Branche "Software" liegt. Damit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mullen Automotive führt bei einem Niveau von 66,67 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,78 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.