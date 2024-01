Mullen Automotive Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung von Mullen Automotive haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Mullen Automotive.

In den letzten zwei Wochen wurde Mullen Automotive von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Wochen überwogen die positiven Themen rund um den Wert. Aufgrund der positiven Anleger-Stimmung erlaubt die Einstufung "Gut" auf dieser Ebene eine insgesamt "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Mullen Automotive aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die technische Analyse ergibt eine weniger positive Einschätzung, da der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 456,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,77 USD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Mullen Automotive damit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.