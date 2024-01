Mullen Automotive Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Mullen Automotive in den sozialen Medien stark diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mullen Automotive, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Der 7-Tage-RSI von Mullen Automotive liegt momentan bei 41,34 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkauft noch überverkauft an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mullen Automotive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 574,16 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,12 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Mullen Automotive im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3830,25 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3830,25 % ist, und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.