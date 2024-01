Mullen Automotive Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien bezüglich Mullen Automotive war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus einer Analyse hervorgeht. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Mullen Automotive mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik hinweist und einen geringeren Ertrag für Investoren bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,98 USD -41,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auf -97,73 Prozent, was insgesamt zu einer schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mullen Automotive liegt bei 75,57, was ebenfalls zu einer schlechten Gesamteinschätzung führt, während der RSI25 bei 56,12 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau ergibt.

Insgesamt ergibt sich aus den Analysen eine eher negative Einschätzung für Mullen Automotive in Bezug auf Anlegerstimmung, Dividendenrendite, technische Analyse und den Relative Strength-Index.