Mullen Automotive-Aktie: Neueste Entwicklungen im Überblick

Die Mullen Automotive-Aktie hat in diesen Tagen einige Turbulenzen erlebt. Nach einer Verdoppelung des Kurses des US-Automobilstartups von Dienstag bis Donnerstag letzter Woche, sank er am Freitag und Montag um insgesamt etwa zehn Prozent. Am Dienstag allerdings verzeichnete die Mullen Automotive-Aktie ein deutliches Plus. Was sind die Gründe hinter den jüngsten großen Kursschwankungen?

Unsicherheit unter den Anlegern

Investoren scheinen momentan unschlüssig zu sein, wie sie die Zukunft des amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers bewerten sollten. Letzte Woche machte das Management von Mullen mit zwei Ankündigungen Schlagzeilen.

Zum einen plant es mithilfe einer Anwaltskanzlei Untersuchungen gegen Shortseller durchführen zu lassen, um potentielle Marktmanipulationen aufzudecken. Zum anderen gab der Vorstand unerwartet ein...