Mullen Automotive Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Mullen Automotive wird von Analysten derzeit eher negativ bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ist bei Mullen Automotive im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" sehr ungünstig, mit einer negativen Differenz von -3804,63 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt auch ein eher negatives Bild. Der Relative Strength-Index (RSI) von Mullen Automotive liegt bei 61,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 78,13 und wird als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung in Bezug auf den RSI.

Auch die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend negativ. In den letzten Tagen dominierte die negative Kommunikation über das Unternehmen Mullen Automotive, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusätzlich wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Mullen Automotive in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen starken negativen Trend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Aktie von Mullen Automotive aufgrund verschiedener Faktoren von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.