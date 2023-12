Mullen Automotive Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren für Anleger. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. So haben wir die Aktie von Mullen Automotive auf diese Faktoren hin untersucht.

Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung und führte zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Auch das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Mullen Automotive wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergab sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mullen Automotive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab eine "Schlecht"-Bewertung.

Abschließend wurde die Mullen Automotive-Aktie auch anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führten zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse damit eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Mullen Automotive.