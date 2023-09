Mullen Automotive-Aktie: Keine Aussichten auf Besserung in Sicht

Der Aktienkurs der Mullen Automotive hat im August seine mehrmonatige Talfahrt fortgesetzt. Anleger mussten zusehen, wie sich der Kurs des Elektroauto-Startups mehr als halbierte. Die Mullen Automotive-Aktie liegt nun unter einem Wert von 0,5 US-Dollar und erreicht ein neues historisches Tief. Gibt es noch Hoffnung?

Jetzt auch Lkw-Hersteller?

Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Das Management von Mullen hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Produktion des Mullen THREE Lkw in ihrem Werk in Tunica, Mississippi begonnen hat. Es wird erwartet, dass die Auslieferung an die ersten Kunden bald erfolgen wird.

Ab September plant das Unternehmen eine schrittweise Steigerung seiner Produktionskapazitäten mit dem Ziel, jährlich bis zu 3.000 Einheiten des Modells THREE herzustellen.

Bisher hat Mullen Automotive Aufträge für insgesamt 1.250...