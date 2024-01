Mullen Automotive Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Mullen Automotive ist momentan überwiegend negativ. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervor, die wir analysiert haben, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde deutlich, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 7,79 USD einen Abstand von -97,5 Prozent zum GD200 (311,97 USD) und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 13,21 USD. Dies bedeutet einen Abstand von -41,03 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Die Analyse der Stimmung und des "Buzz" im Internet zeigt, dass sich die Diskussionsintensität in den sozialen Medien auf mittlerem Niveau bewegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Mullen Automotive derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (3804,65%). Im Vergleich zur "Software"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.