Mullen Automotive Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was auch Auswirkungen auf die Einschätzungen von Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Mullen Automotive eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit eine negative Entwicklung gezeigt, was insgesamt zu einer negativen Stimmungsbewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Mullen Automotive als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 47,39 und der RSI25-Wert von 59,96 führen zu einer Gesamtbewertung als neutral.

Investoren, die in die Aktie von Mullen Automotive investieren, können derzeit keine Dividendenrendite erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als schlecht bewertet wird.

Die Mullen Automotive-Aktie liegt derzeit um 42,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und um 97,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet.