Mullen Automotive Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Mullen Automotive. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigten eine Zunahme an negativen Kommentaren über Mullen Automotive in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark beachtet wird. In Bezug auf Mullen Automotive wurde in etwa normalem Maß diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Mullen Automotive mit 0,13 USD derzeit um -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der letzten 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -87,74 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Mullen Automotive derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3804,63 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mullen Automotive eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.