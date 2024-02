Mullen Automotive Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt an, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mullen Automotive-Aktie liegt bei 35, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI von 72,06, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3804,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". Daher erhält Mullen Automotive für seine Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mullen Automotive-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 183,05 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 7,61 USD weicht somit um -95,84 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,45 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass dieses aktuell bei 0 liegt und somit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also für Mullen Automotive eine schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI, die Dividende und die technische Analyse, während die fundamentale Analyse zu einer guten Bewertung führt.