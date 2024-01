Mullen Automotive Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Mullen Automotive berichtet, dass die Dividendenrendite des Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 3830,24 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Des Weiteren zeigt der Relative Strength Index (RSI) für die Mullen Automotive-Aktie einen aktuellen Wert von 29, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 494,61 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,4 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

