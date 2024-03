Mullen Automotive Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Mullen Automotive: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mullen Automotive liegt derzeit bei 0, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,43 in der Softwarebranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Diskussion über Mullen Automotive in den letzten zwei Wochen. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Mullen Automotive. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Mullen Automotive-Aktie (6,82 USD) sowohl um -92,59 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (91,98 USD) als auch um -22,23 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,77 USD) liegt. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Mullen Automotive gemischte Bewertungen und Analysen erhält, wobei fundamentale Kriterien eine positive Einschätzung liefern, das Anleger-Sentiment neutral ist und die technische Analyse auf eine negative Bewertung hindeutet.