Mullen Automotive Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Dividende von Mullen Automotive steht in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche eine negative Differenz von -3830,25 Prozent ergibt. Aus diesem Grund geben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 424,12 USD für die Mullen Automotive-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,69 USD, was einem Unterschied von -97,24 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs von 16,25 USD liegt auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 16,25 USD (-28,06 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf Mullen Automotive. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht", obwohl die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einem "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mullen Automotive-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für Mullen Automotive basierend auf Dividendenpolitik, technischer Analyse, Sentiment und RSI.