Mullen Automotive Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Mullen Automotive liegt bei 75,57, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,12 und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann man bei einer Investition in die Aktie von Mullen Automotive derzeit keine Rendite erwarten, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 3804,55 Prozentpunkten. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Mullen Automotive eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was erneut zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Mullen Automotive als "Schlecht" bewertet.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Mullen Automotive eingestellt waren. Es gab sieben positive, vier negative und drei unklare Tage. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Mullen Automotive von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

