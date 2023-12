Mullen Automotive Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Mullen Automotive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage derzeit bei 0,96 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,11 USD deutlich darunter liegt, mit einer Abweichung von -88,54 Prozent. Selbst wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 0,24 USD auch deutlich darunter, mit einer Abweichung von -54,17 Prozent. Somit wird die Mullen Automotive-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Mullen Automotive ist hingegen insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mullen Automotive liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Mullen Automotive-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Mullen Automotive im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (3830,29 %) keine Dividende aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt, da die Differenz 3830,29 Prozentpunkte beträgt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung der Mullen Automotive-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und Dividende.

Mullen Automotive kaufen, halten oder verkaufen?

