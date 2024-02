Kelsian Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Kelsian war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden keine negativen Themen diskutiert, und die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kelsian daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Kelsian derzeit bei 64,81 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dadurch wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz zu Kelsian festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kelsian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,61 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,52 AUD liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Einstufung.

Insgesamt wird Kelsian daher in der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.