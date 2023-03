Mullen Automotive Aktie: Anzeichen für positive Entwicklungen nehmen zu!

Die Mullen Automotive-Aktie wird derzeit an der Börse gehandelt und konnte in den letzten Tagen erhebliche Verluste verzeichnen. Ein nützliches Instrument zur Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen ist der Relative Strength Index (RSI), welcher die Performance eines Basiswertes über einen bestimmten Zeitraum misst. Der aktuellen RSI-Wert (7 Tage) für die Mullen Automotive-Aktie beträgt 13,04. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist und eine “Gut”-Bewertung erhält.

Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem RSI auf 25-Tage Basis zeigt ebenfalls eine Überverkaufte Marktsituation. Der Wert des RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 18,16, was bedeutet dass das Wertpapier weiterhin als “Gut” eingestuft wird.

Insgesamt weist die Analyse mithilfe des RSIs darauf hin, dass die Akite von Mullen Automotive im Moment...