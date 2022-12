Mullen Automotive +15%: Startet die Meme-Aktie ihr Börsen-Comeback?

Die Aktie von Mullen Automotive (WKN: A3C67R) ist am Dienstag nach US-Handelsstart in der Spitze um +15% auf 0,22 US$ hochgeschossen, nachdem das Unternehmen den ersten Händler-Deal für seine Nutzfahrzeuge bekannt gegeben hat. Es ist kaum zu glauben, wie viele Modell das E-Auto-Start-up nun auf den Markt bringen will, wenn man den bescheidenen Kassenstand des Herstellers bedenkt. Kann Mullen die Skeptiker Lügen strafen und ein spektakuläres Börsen-Comeback hinlegen?





