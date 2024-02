Mullen Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Mullen liegt der RSI7 aktuell bei 70,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 45,01, was bedeutet, dass Mullen weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mullen beträgt aktuell 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 4,72 Prozent liegt Mullen 1,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Somit gilt die Aktie als lukratives Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Mullen eine Performance von 13,91 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -14,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,16 Prozent im Branchenvergleich für Mullen. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Mullen mit 11,13 Prozent über dem Durchschnittswert von 2,78 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.