Mullen Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Für die Aktie Mullen stehen per 05.12.2023, 12:24 Uhr 13.39 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Mullen zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Mullen auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Mullen als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mullen vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 17,53 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,83 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,4 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mullen beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,15 Prozent und liegt mit 0,93 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,23) für diese Aktie. Mullen bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,35 liegt Mullen unter dem Branchendurchschnitt (31 Prozent). Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" weist einen Wert von 13,56 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

