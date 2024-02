Mullen Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten wurden für Mullen 5 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich folgendes Bild: 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 17,61 CAD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 15,48 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Mullen-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Mullen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mullen. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Mullen eine Rendite von 13,91 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 11,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt -14,42 Prozent, und Mullen liegt aktuell 28,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) für Mullen liegt bei 46,46, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.