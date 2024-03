Mullen Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Aktie von Mullen zeigt in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls positiv entwickelt, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben ein insgesamt positives Rating für die Mullen-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18,14 CAD und einem Aufwärtspotenzial von 24,58 Prozent.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mullen-Aktie derzeit neutral eingestuft ist, sowohl im Relative Strength-Index (RSI) als auch im Vergleich zum GD200 und GD50.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung der Mullen-Aktie basierend auf den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, sowie den Analysten- und technischen Einschätzungen.