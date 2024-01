Mullen Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse für die Aktie der Mullen berücksichtigt das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird die Mullen mit einem Wert von 17,72 im RSI als überverkauft eingestuft, was das Signal "Gut" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8. Dies bedeutet, dass die Börse 8,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Mullen zahlt, was 42 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Mullen neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Mullen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mullen derzeit bei 14,48 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 14,04 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt -3,04 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 13,45 CAD liegt, was einem Abstand von +4,39 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.