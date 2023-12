Mullen Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Technische Analyse der Mullen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 14,49 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,08 CAD weicht davon um -2,83 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,43 CAD) liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs (+4,84 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Mullen-Aktie damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mullen einen Wert von 8 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ist dies eine Unterbewertung, da vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mullen-Aktie liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Mullen-Aktie 4 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da in den vorliegenden Studien des vergangenen Monats 1 Analyst die Aktie als "Gut" und keiner als "Schlecht" eingestuft hat. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 26,73 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 14,08 CAD, was zu einem mittleren Kursziel von 17,84 CAD führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".