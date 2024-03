Mulberry ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Mulberry liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Mulberry derzeit eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,5 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte bei Mulberry in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. Zudem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Mulberry für diese Kategorie daher ein "Gut".

In den letzten zwölf Monaten liegen für Mulberry 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 275 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 107,5 GBP könnte die Aktie damit um 155,81 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Aus Analystensicht erhält die Mulberry-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.