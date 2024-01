Mulberry Aktie: Der absolute Knall!

Die Anleger diskutieren Mulberry auf den sozialen Medien und zeigen damit ihre Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Mulberry eine Performance von -30,05 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -30,07 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 35,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mulberry liegt derzeit bei 37,43 Euro, was 14 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 32. Aus diesem Grund wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält ein "Schlecht"-Rating auf Grundlage des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 165 GBP -0,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage jedoch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -23,3 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.