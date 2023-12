Mulberry Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Dabei werden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Mulberry zeigte sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Mulberry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 0,62 Prozent, was einer Underperformance von -30,67 Prozent für Mulberry entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Mulberry mit 35,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Mulberry-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit ebenfalls 50 weniger volatil und führt zu demselben "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Mulberry.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mulberry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 3,84 Prozentpunkte (0,61 % gegenüber 4,44 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.