Mulberry Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Mulberry-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls einen Wert von 100 auf, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Mulberry als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 32,75 insgesamt 5 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 34,32 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mulberry mit 0,71 Prozent 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent besitzt, wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mulberry-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 189,64 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 122,5 GBP liegt, was eine Abweichung von -35,4 Prozent im Vergleich ergibt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -8,34 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Mulberry-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

